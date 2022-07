Ucraina: Germania critica Putin per alto numero bambini uccisi durante guerra (Di domenica 10 luglio 2022) Berlino, 10 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha duramente criticato il presidente russo Vladimir Putin per il gran numero di bambini vittime della guerra in Ucraina, dopo che ieri l'ufficio del procuratore ucraino ha riferito che almeno 347 bambini sono stati uccisi e 647 feriti negli attacchi effettuati dalla Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. L'ultimo bilancio delle vittime civili delle Nazioni Unite, datato 4 luglio, conta 335 bambini morti e 521 feriti per un totale di 4.889 civili uccisi e 6.263 feriti dall'inizio dell'invasione. La Baerbock ha ricordato come uno dei "momenti peggiori" del suo mandato le immagini dei ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Berlino, 10 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha duramenteto il presidente russo Vladimirper il grandivittime dellain, dopo che ieri l'ufficio del procuratore ucraino ha riferito che almeno 347sono statie 647 feriti negli attacchi effettuati dalla Russia dall'inizio dell'invasione dell'. L'ultimo bilancio delle vittime civili delle Nazioni Unite, datato 4 luglio, conta 335morti e 521 feriti per un totale di 4.889 civilie 6.263 feriti dall'inizio dell'invasione. La Baerbock ha ricordato come uno dei "momenti peggiori" del suo mandato le immagini dei ...

