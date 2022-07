Ucraina delusa | “Canada restituirà a Germania turbina per importare gas da Russia”

(Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – “Profonda delusione per la decisione del governo canadese di rilasciare il permesso di restituire allaladel gasdotto Nord Stream 1 riparato da Siemens”. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta il ministero dell’Energia e il ministero degli Affari Esteri ucraino, aggiungendo che “la comunità internazionale, in particolare, ha già attuato una serie di sanzioni significative contro laper fermare la sua guerra contro l’. L’è grata per queste azioni decisive. Allo stesso tempo, l’ultimo accordo canadese-tedesco è un adeguamento del regime delle sanzioni per soddisfare i capricci della, che potrebbe consentire a Mosca di rafforzare il proprio senso di ...

Per ministro francese delle Finanze Le Maire Il taglio totale della fornitura di gas russo è l'opzione più probabile, bisogna "prepararsi". È salito ad almeno 15 il bilancio delle vittime provocate da ...Kiev: 'L'ultimo accordo canadese-tedesco è un adeguamento del regime delle sanzioni per soddisfare i capricci della Russia' ...