Ucraina: Biden cercherà di convincere Paesi Medio Oriente a trasferire armi ex Urss

Washington, 10 lug. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden farà presto un tour dei Paesi del Medio Oriente. Al centro dei colloqui dovrebbero esserci gli aiuti militari all'Ucraina. Biden vorrebbe convincere i Paesi del Medio Oriente a trasferire in Ucraina le armi che l'Urss vendette loro. Lo ha scritto il New York Times.

