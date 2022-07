Tutti pazzi per ‘Spatriati’. Con Desiati la cultura non etero trionfa al premio Strega (Di domenica 10 luglio 2022) “Alla fine Spatriati è una elevazione al cubo della parola Queer, cioè di persone che non si definiscono”. Così Mario Desiati, che nel romanzo vincitore del premio Strega 2022, ha voluto raccontare la storia di persone “che come unica patria hanno l’umanità”. E lo ha fatto attraverso un’opera non allineata, ma coraggiosa e nomade, ‘irregolare’ per certi versi e volutamente ‘non classificabile’, che rappresenta la fuga da ogni definizione. La storia La storia racconta di Francesco Veleno e Claudia Fanelli, due ragazzi pugliesi che, dopo essersi conosciuti tra banchi di scuola del liceo di Martina Franca, non finiscono mai di amarsi, anche se lo fanno a modo loro, tra la Puglia e Berlino. Ma più in generale ‘Spatriati’ (Einaudi) racconta, attraverso questi due ragazzi, un mondo intero di persone ‘irregolari’, o meglio, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 10 luglio 2022) “Alla fine Spatriati è una elevazione al cubo della parola Queer, cioè di persone che non si definiscono”. Così Mario, che nel romanzo vincitore del2022, ha voluto raccontare la storia di persone “che come unica patria hanno l’umanità”. E lo ha fatto attraverso un’opera non allineata, ma coraggiosa e nomade, ‘irregolare’ per certi versi e volutamente ‘non classificabile’, che rappresenta la fuga da ogni definizione. La storia La storia racconta di Francesco Veleno e Claudia Fanelli, due ragazzi pugliesi che, dopo essersi conosciuti tra banchi di scuola del liceo di Martina Franca, non finiscono mai di amarsi, anche se lo fanno a modo loro, tra la Puglia e Berlino. Ma più in generale(Einaudi) racconta, attraverso questi due ragazzi, un mondo intero di persone ‘irregolari’, o meglio, ...

