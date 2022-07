Tutti i dubbi sull' incendio di Roma Dove è scoppiato e il tam tam di voci dalla procura

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) La nube scura che ieri sera minacciavasi è dissolta, l'odore acre è scomparso quasi del tutto se non nelle immediate vicinanze della zona più colpita dalle fiamme, viale Palmiro Togliatti è chiusa al traffico veicolare e pedonale nel tratto tra via Casilina e via Fadda per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area, con circa 50 vigili del fuoco supportati da 20 automezzi ancora al lavoro sul posto, coadiuvatiPolizia locale e dalle forze dell'ordine. E mentre le famiglie evacuate la scorsa notte sono potute rientrare nelle proprie case, il grosso delle operazioni si sta svolgendo proprio sul tratto interdetto della Togliatti,con mezzi pesanti ed escavatori continua l'opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali all'interno delle attività degli sfasciacarrozze. Sono circa ...