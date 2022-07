“Tu stai bene con me”: il nuovo singolo di Violante Placido (Di domenica 10 luglio 2022) "Tu stai bene con me" è il titolo del nuovo singolo di Violante Placido, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Artist First già dal 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio. Il brano in italiano segna il ritorno dell'artista sulle scene musicali dopo l'album "SheepWolf" in inglese ed un nuovo inizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in Violante. E' un’attrice ed una cantante romana classe 1976. Volto noto per essere figlia d’arte dell’attore Michele Placido e dell’attrice Simonetta Stefanelli.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/07/202207100031 Violante Placido - TU stai bene con ME - Official Video.mp4"Tu ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 luglio 2022) "Tucon me" è il titolo deldi, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Artist First già dal 1 luglio e in radio da venerdì 8 luglio. Il brano in italiano segna il ritorno dell'artista sulle scene musicali dopo l'album "SheepWolf" in inglese ed uninizio quindi contrassegnato metaforicamente dal passaggio di Viola in. E' un’attrice ed una cantante romana classe 1976. Volto noto per essere figlia d’arte dell’attore Michelee dell’attrice Simonetta Stefanelli.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2022/07/202207100031- TUcon ME - Official Video.mp4"Tu ...

Pubblicità

aftereeight : 'Dove vai quando non stai bene?' - IlFicca : @ciulia_ Grazie che lo hai detto te. Fissavo la foto e sentivi che c'era qualcosa di sbagliato... Poi ho capito che… - BLONDIEVNGEL : @onlycigsbruh bene amore mio cuore mio tu come stai - youdontknowgaia : tiro un sospiro di sollievo e mi dico “stai bene e stai facendo tutto per il verso giusto” - Libellu60149001 : @Nicolin37289673 @GiuliaSalemi93 Piantala di scrivere cazzate ma non stai bene -