Tre anni dopo il nuovo San Siro è ancora nel limbo (Di domenica 10 luglio 2022) “A.C. Milan S.p.A. (AC Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (FC Internazionale) hanno presentato oggi all’Amministrazione Comunale di Milano il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del nuovo Stadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale”. Il 10 luglio 2019, Milan e Inter annunciavano, con un comunicato congiunto, quello che gli stessi club sottolineavano essere il “primo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 10 luglio 2022) “A.C. Milan S.p.A. (AC Milan) e F.C. Internazionale Milano S.p.A. (FC Internazionale) hanno presentato oggi all’Amministrazione Comunale di Milano il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica delStadio per Milano e del correlato distretto multifunzionale”. Il 10 luglio 2019, Milan e Inter annunciavano, con un comunicato congiunto, quello che gli stessi club sottolineavano essere il “primo Calcio e Finanza.

Pubblicità

Inter : Due anni, tre trofei, sempre prezioso #GrazieAleksandar ???????? - OfficialASRoma : ?? Micki Grazie per questi tre anni in giallorosso. Auguriamo il meglio a te e alla tua famiglia. #ASRoma - Coninews : SETTEBELLOOOOOOO! ?? A Budapest l'Italia batte la Grecia 11-10 e vola in FINALE dove difenderà il titolo mondiale c… - tist_xxxx : Chi cazzo se ne frega di de ligt, forse stiamo costruendo una squadra della Madonna... In tre anni non è migliorato… - liberismorisor1 : RT @RoccoTodero: Programma politico 1)voto solo se si supera test di educazione civica da ripetere ogni tre anni 2)tetto a spesa pubblica e… -