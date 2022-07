Tragedia vicino Brescia: giovanissimo muore investito da un'auto (Di domenica 10 luglio 2022) Tragedia nella notte vicino Brescia. Un giovanissimo è stato investito da un'auto, nel momento in cui stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Aveva solo quindici anni. Cosa è accaduto a Urago d'Oglio vicino Brescia I fatti si sono verificati nel comune di Urago d'Oglio. La vittima aveva quindici anni. Quando è stato colpito da un'auto in transito, era insieme ad un amico. Quest'ultimo, anche lui coinvolto nell'impatto, avrebbe riportato ferite lievi. Erano di rientro dalla Notte Bianca organizzata dal comune di Rudiano. A guidare l'auto c'era un altro giovane, poco più che ventenne. Quest'ultimo avrebbe rivelato di non averli visti e di non aver far fatto in tempo ad evitarli. Secondo i dettagli ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 luglio 2022)nella notte. Unè statoda un', nel momento in cui stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici. Aveva solo quindici anni. Cosa è accaduto a Urago d'OglioI fatti si sono verificati nel comune di Urago d'Oglio. La vittima aveva quindici anni. Quando è stato colpito da un'in transito, era insieme ad un amico. Quest'ultimo, anche lui coinvolto nell'impatto, avrebbe riportato ferite lievi. Erano di rientro dalla Notte Bianca organizzata dal comune di Rudiano. A guidare l'c'era un altro giovane, poco più che ventenne. Quest'ultimo avrebbe rivelato di non averli visti e di non aver far fatto in tempo ad evitarli. Secondo i dettagli ...

