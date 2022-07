Tragedia a Fano, il bagnino che ha salvato l’unico sopravvissuto: «Una giornata terribile. Vorrei solo dimenticarla» (Di domenica 10 luglio 2022) Enzo Maggi, 55 anni, baywachter: «Come mi sento? Devastato... Abbiamo salvato un bimbo, ma non abbiamo potuto fare nulla per il fratellino più piccolo e per il padre» Leggi su corriere (Di domenica 10 luglio 2022) Enzo Maggi, 55 anni, baywachter: «Come mi sento? Devastato... Abbiamoun bimbo, ma non abbiamo potuto fare nulla per il fratellino più piccolo e per il padre»

