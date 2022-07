Tra governabilità e legge elettorale La mappa di Celotto

Leggi su formiche

(Di domenica 10 luglio 2022) Si avvicinano le elezioni e puntualmente si ritorna parlare di. Dopo la caduta del fascismo, i partiti del Cln avevano scelto un sistema modello proporzionale semplice, fin dalle elezioni della Assemblea costituente. Un modello che portava in parlamento uno specchio fedele del Paese; ma che comportava sempre governi di coalizione. Dal 1993 si è passati al Mattarellum: un sistema per 2/3 maggioritario che ha favorito le aggregazioni e ha portato a un sostanziale bipolarismo di colazione, addirittura indicando in scheda il nominativo del candidato presidente del Consiglio. Così, la sera delle elezioni si sapeva chi aveva vinto, anche se – essendo comunque rimasti in un sistema parlamentare – non era escluso che si formassero governi differenti in corso di legislatura (la caduta del Berlusconi I nel 1994 e la formazione del governo Dini ...