Tour de France 2022, tappa 9: impresa di Jungels. Classifica generale e ordine d'arrivo - Sport - Altri Sport (Di domenica 10 luglio 2022) Bob Jungels Chatel Les Portes du Soleil, 10 luglio 2022 - Oltre 60 km di cavalcata solitaria per riproporsi ai piani altissimi del ciclismo dopo tantissime delusioni: è questa l'impresa che compie Bob ... Leggi su quotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) BobChatel Les Portes du Soleil, 10 luglio- Oltre 60 km di cavalcata solitaria per riproporsi ai piani altissimi del ciclismo dopo tantissime delusioni: è questa l'che compie Bob ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Jungels domina la nona tappa, Pogacar resta maglia gialla #tdf2022 #jungels - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Jungels trionfa in solitario, #Pogacar sempre in giallo #TourdeFrance - serieB123 : Tour de France 2022: Jungels vince la nona tappa, scatto di Pogacar che resta in giallo e risucchia secondi agli av… - SportRepubblica : La fuga di Jungels, l'uomo che aveva iniziato il Tour de France con il Covid - Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Jungels trionfa in solitario, #Pogacar sempre in giallo #TourdeFrance -