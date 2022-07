Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “La squadra è forte e ha dimostrato di poter controllare la corsa” (Di domenica 10 luglio 2022) Un altro giorno in giallo per Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates arriva al secondo giorno di riposo del Tour de France con la maglia di leader della generale sulle spalle, e anche in una tappa come quella di oggi, che ha arriso a Bob Jungels (AG2R-Citroen) ha trovato quel piccolo spazio per farsi notare e per ampliare un altro po’ il suo margine dagli inseguitori. Nell’ultimo tratto di salita che portava a Chatel Les Portes du Soleil, la sua squadra ha accelerato parecchio il passo costruendo un vero e proprio sprint per il proprio capitano, che con una sparata delle sue ha provato ad allungare sull’ultimo rettilineo. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è riuscito a stargli dietro, ma lo sloveno ha guadagnato altri 3” su tutti gli uomini di classifica. Nelle interviste post gara ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Un altro giorno in giallo per. Lo sloveno della UAE Team Emirates arriva al secondo giorno di riposo deldecon la maglia di leader della generale sulle spalle, e anche in una tappa come quella di oggi, che ha arriso a Bob Jungels (AG2R-Citroen) ha trovato quel piccolo spazio per farsi notare e per ampliare un altro po’ il suo margine dagli inseguitori. Nell’ultimo tratto di salita che portava a Chatel Les Portes du Soleil, la suaha accelerato parecchio il passo costruendo un vero e proprio sprint per il proprio capitano, che con una sparata delle sue ha provato ad allungare sull’ultimo rettilineo. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è riuscito a stargli dietro, ma lo sloveno ha guadagnato altri 3” su tutti gli uomini di classifica. Nelle interviste post gara ...

