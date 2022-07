Tour de France 2022, risultati e ordine di arrivo nona tappa: straordinario assolo di Jungels (Di domenica 10 luglio 2022) I risultati e l’ordine di arrivo della nona tappa del Tour de France 2022, la Aigle-Chatel Les Portes du Soleil di 192,9 chilometri vinta da Bob Jungels al termine di uno straordinaria azione solitaria. Il corridore lussemburghese, che faceva parte di un bel gruppo di ventuno fuggitivi, a circa 60 Km dal traguardo ha tentato l’azzardo e ne è uscito un piccolo capolavoro. Bravo l’atleta dell’AG2R Citroen Team a superare i momenti di difficoltà e i tentativi di rimonta degli inseguitori, tra cui Thibaud Pinot che ad un certo punto sembrava destinato a riprenderlo. Alla fine il transalpino cede nel finale e chiude addirittura quarto. Il solito Pogacar in maglia gialla vince la mini volata del gruppo davanti a Vingegaard. RIVIVI IL ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ie l’didelladelde, la Aigle-Chatel Les Portes du Soleil di 192,9 chilometri vinta da Bobal termine di uno straordinaria azione solitaria. Il corridore lussemburghese, che faceva parte di un bel gruppo di ventuno fuggitivi, a circa 60 Km dal traguardo ha tentato l’azzardo e ne è uscito un piccolo capolavoro. Bravo l’atleta dell’AG2R Citroen Team a superare i momenti di difficoltà e i tentativi di rimonta degli inseguitori, tra cui Thibaud Pinot che ad un certo punto sembrava destinato a riprenderlo. Alla fine il transalpino cede nel finale e chiude addirittura quarto. Il solito Pogacar in maglia gialla vince la mini volata del gruppo davanti a Vingegaard. RIVIVI IL ...

