Tour de France 2022 | nona tappa | highlights e sintesi Bob Jungels corona una lunga azione solitaria

Oggi, domenica 10 luglio, la nona tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada, ovvero la frazione Aigle-Châtel les portes du Soleil, di 192.9 km, ha premiato la lunga azione del ciclista del Lussemburgo Bob Jungels (AG2R Citroën Team), vittorioso dopo oltre 60 km di fuga solitaria.

