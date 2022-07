Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Bob Jungels, dal Covid-19 al trionfo. Pogacar e Vingegaard superiori (Di domenica 10 luglio 2022) pagelle NONA TAPPA Tour DE France 2022 Bob Jungels, voto 10: non doveva neanche far parte di questa Grande Boucle, vista la positività al Covid-19 a pochi giorni dalla partenza. La fortuna aiuta gli audaci ed il lussemburghese ha sfruttato al meglio l’occasione: i medici hanno riammesso l’uomo dell’AG2R Citroen e lui si è preso una delle più belle vittorie della carriera con uno spettacolare attacco da lontano che ha portato fin sull’arrivo. Tadej Pogacar, voto 8: intoccabile la sua Maglia Gialla. Anche oggi è lui a prendere in mano la situazione, visto un ritmo troppo regolare. Attacca e stacca sul finale tutti i rivali, tranne Vingegaard, ovviamente senza esagerare. Con un vantaggio così nelle prossime settimane potrebbe limitarsi a ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)NONA TAPPADEBob, voto 10: non doveva neanche far parte di questa Grande Boucle, vista la positività al-19 a pochi giorni dalla partenza. La fortuna aiuta gli audaci ed il lussemburghese ha sfruttato al meglio l’occasione: i medici hanno riammesso l’uomo dell’AG2R Citroen e lui si è preso una delle più belle vittorie della carriera con uno spettacolare attacco da lontano che ha portato fin sull’arrivo. Tadej, voto 8: intoccabile la sua Maglia Gialla. Ancheè lui a prendere in mano la situazione, visto un ritmo troppo regolare. Attacca e stacca sul finale tutti i rivali, tranne, ovviamente senza esagerare. Con un vantaggio così nelle prossime settimane potrebbe limitarsi a ...

Pubblicità

sportmediaset : Jungels domina la nona tappa, Pogacar resta maglia gialla #tdf2022 #jungels - SMSNEWSOFFICIAL : TOUR DE FRANCE 2022: Bob Jungels ha vinto la nona tappa, Pogacar sempre in maglia gialla - zazoomblog : Tour de France 2022 tutte le classifiche: dopo la nona tappa Wout Van Aert domina la graduatoria a punti - #France… - TuttoQuaNews : RT @sportmediaset: Jungels domina la nona tappa, Pogacar resta maglia gialla #tdf2022 #jungels - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Jungels trionfa in solitario, #Pogacar sempre in giallo #TourdeFrance -