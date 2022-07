Tour de France 2022 | il Covid colpisce ancora | si ferma Guillaume Martin

(Di domenica 10 luglio 2022) Il-19 continua a colpire ilde: sianche. Lo annuncia la squadra del corridore, la Cofidis, tramite un comunicato ufficiale. “Dopo un doppio test positivo effettuato questo sabato internamente dal medico del team su, lo staff di Cofidis ha contattato l’UCI e l’ASO. Un test PCR effettuato nell’emergenza questa domenica mattina dall’unità mobile di ASO ha conto la sua positività – si legge -. In conformità con i regolamenti e in accordo con i medici UCI e ASO,non inizierà la nona tappa“. La Cofidis fa inoltre sapere di aver testato anche gli altri corridori e l’intero staff della squadra, risultati ...

Pubblicità

xarkzs : RT @meteoredit: #Clima Il tour de france è sempre più minacciato dal riscaldamento globale. @cindymfernandez ci spiega perché ????? #tourdefr… - Vdsteenesteven : RT @Eurosport_IT: VAN AERT DI FORZA! ?????? Il belga compie un capolavoro a Losanna e si prende la 2ª vittoria in questo Tour de France! ??… - zazoomblog : Tour de France 2022 Vingegaard ci crede: Attaccheremo in montagna - Sport - Altri Sport - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: il francese Martin si ritira dopo la positività al Covid-19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Tour de France: il francese Martin si ritira dopo la positività al Covid-19 -

... Franko Skugor - Nuno Borges, Francisco Cabral 2 - 3 14:20 Jordan Thompson - Stefanos Tsitsipas 0 - 3 14:40 Bianca Andreescu - Elena Rybakina 0 - 2 Visualizza Wimbledon CICLISMO -DE16:...deoggi, tappa 9 in tv: altimetria, percorso e favoriti Losanna, 10 luglio 2022 - Jonas Vingegaard crede di poter vincere ildee con lui la Jumbo Visma che ha in Primoz Roglic ...L’Unione ciclistica internazionale ha comunicato che l’atleta francese, 29 anni, non ha preso parte alla tappa numero 9 del Tour de France, iniziata oggi da Aigle (Svizzera). La decisione è stata pres ...Il francese Guillaume Martin (Cofidis), positivo al Covid, ha annunciato di aver dovuto abbandonare il Tour de France prima dell'inizio della 9a tappa, ad Aigle (Svizzera). Martin è il terzo corridore ...