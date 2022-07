Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Tadej Pogacar ci riprova, Jonas Vingegaard all’assalto (Di domenica 10 luglio 2022) Va a chiudersi una prima parte di Tour de France 2022 intensissima. Dopo le prime tre tappe in Danimarca, giorno di riposo, trasferimento in terra transalpina e grande spettacolo tra pavé e salite. oggi interessantissima la nona frazione: da Aigle a Châtel les portes du Soleil. Ancora montagne e, automaticamente, ancora favorito Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Emirates sta cannibalizzando questa Grande Boucle fino ad ora e vuol continuare a timbrare il cartellino. Se ci dovesse essere uno scontro diretto tra i big sarebbe pronto a colpire per la terza volta. Unico rivale accreditato nel testa a testa è Jonas Vingegaard, mentre più dubbi su Primoz Roglic, Geraint Thomas ed Aleksandr Vlasov, costretti a difendersi. Occhio alle fughe ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Va a chiudersi una prima parte dideintensissima. Dopo le prime tre tappe in Danimarca, giorno di riposo, trasferimento in terra transalpina e grande spettacolo tra pavé e salite.interessantissima la nona frazione: da Aigle a Châtel les portes du Soleil. Ancora montagne e, automaticamente, ancora favorito. Lo slovenoUAE Emirates sta cannibalizzando questa Grande Boucle fino ad ora e vuol continuare a timbrare il cartellino. Se ci dovesse essere uno scontro diretto tra i big sarebbe pronto a colpire per la terza volta. Unico rivale accreditato nel testa a testa è, mentre più dubbi su Primoz Roglic, Geraint Thomas ed Aleksandr Vlasov, costretti a difendersi. Occhio alle fughe ...

