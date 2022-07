Tour de France 2022, domani il giorno di riposo. Programma prossima tappa, orari, percorso, altimetria (Di domenica 10 luglio 2022) Quest’oggi prosegue il Tour de France 2022 con la nona tappa in Programma, che condurrà i corridori da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil, per poi fermarsi domani lunedì 11 luglio per il previsto giorno di riposo. Si riprenderà dunque direttamente nella giornata di martedì 12 con una frazione, la decima, impegnativa e tutta da vivere. percorso Previsti 148,5 km tutt’altro che agevoli per i corridori, che ritorneranno a gareggiare dopo il giorno di riposo. Si tratta di un percorso che favorisce gli uomini da classiche, con quattro GPM in Programma: nell’ordine Cote de Chevenoz (quarta categoria), Col de Jambaz (terza categoria), Cote de Chatillon-sur-Cluses (quarta ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Quest’oggi prosegue ildecon la nonain, che condurrà i corridori da Aigle a Chatel Les Portes du Soleil, per poi fermarsilunedì 11 luglio per il previstodi. Si riprenderà dunque direttamente nella giornata di martedì 12 con una frazione, la decima, impegnativa e tutta da vivere.Previsti 148,5 km tutt’altro che agevoli per i corridori, che ritorneranno a gareggiare dopo ildi. Si tratta di unche favorisce gli uomini da classiche, con quattro GPM in: nell’ordine Cote de Chevenoz (quarta categoria), Col de Jambaz (terza categoria), Cote de Chatillon-sur-Cluses (quarta ...

