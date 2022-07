Tour de France 2022 | arrivano quattro ritiri | spicca Martin per Covid | out anche Guerreiro | Asgreen e Vermaeke

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Domenica funesta per ilde. La Grande Boucle, all’alba del secondo giorno di riposo, deve registrare suo malgrado bendefezioni quest’oggi alla partenza di Aigle, tutti per diverse problematiche. Il ritiro più pesante in corsa è quello di Guillaume, capitano della Cofidis. Lo scalatorese, che ieri aveva provato a farsi vedere chiudendo la tappa in tredicesima posizione, non sembrava avere particolari problemi, ma un tampone a fine corsa ha rivelato una positività al-19. Il ciclista non sembra avere sintomi, ma deve alzare bandiera bianca per la prima volta daanni, il suo ultimo ritiro risaliva al Laigueglia 2018. In mattinata è arrivatala notizia che...