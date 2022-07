Tour de France 2022, 10° tappa Morzine Les Portes du Soleil – Megève: percorso, orari e altimetria (Di domenica 10 luglio 2022) Il Tour de France 2022 affronta la sua seconda settimana, dopo la seconda giornata di riposo. Si riparte, con lo sloveno Tadej Pogacar in maglia gialla, da Morzine per la prima delle tre tappe alpine, che culmineranno sull'Alpe d'Huez giovedì 14. Primo impegno la 10° tappa Morzine Les Portes du Soleil – Megève di 148,1 km. Il percorso della 10° tappa La 10° tappa del Tour de France, in programma martedì 12 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 148,1 km con partenza da Morzine, piccolo comune Francese situato nella regione del Alvernia-Rodano-Alpi e habitué della Grande Boucle con già venti tappe che sono partite ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 10 luglio 2022) Ildeaffronta la sua seconda settimana, dopo la seconda giornata di riposo. Si riparte, con lo sloveno Tadej Pogacar in maglia gialla, daper la prima delle tre tappe alpine, che culmineranno sull'Alpe d'Huez giovedì 14. Primo impegno la 10°Lesdudi 148,1 km. Ildella 10°La 10°delde, in programma martedì 12 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 148,1 km con partenza da, piccolo comunese situato nella regione del Alvernia-Rodano-Alpi e habitué della Grande Boucle con già venti tappe che sono partite ...

Pubblicità

RaiSport : #RaiTour ?? 9a tappa Prima vittoria al #TourDeFrance per Bob #Jungels Seconda posizione per #Castroviejo, terza per… - sciareneve : RT @MTBiit: Bob Jungels rinasce a Chatel! Trionfo in solitudine, Pogi attacca nel finale ma Vingegaard tiene #tourdefrance #roadbike #10Lug… - Eurosport_IT : Bob Jungels torna a vincere in un Grande Giro dopo 5 anni ?? #TDF2022 | #EurosportCICLISMO - infoitsport : Tour de France 2022 in tv oggi: orari domenica 10 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport - MTBiit : Bob Jungels rinasce a Chatel! Trionfo in solitudine, Pogi attacca nel finale ma Vingegaard tiene #tourdefrance… -