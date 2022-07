Toti apre il cantiere del nuovo ' centro' | ma i distinguo sono già numerosi

(Di domenica 10 luglio 2022) AGI - La costruzione di un'area di, che raggruppa le forze politiche che non si riconoscono in un'alleanza formata da Pd e 5 stelle, magari con dentro i Verdi e la sinistra più radicale, ma che non guardano nemmeno aldestra di Salvini e Meloni, è operazione a cui si stanno prodigando in molti, da Matteo Renzi a Carlo Calenda fino a Più Europa. Eppure il percorso avviato si preannuncia subito difficoltoso, almeno ascoltando i, le rivendicazioni e soprattutto i paletti che fioccano da più parti. A fare un primo passo ufficiale verso la creazione di un'area al, in vista delle elezioni politiche del 2023 - perché una cosa che accomuna le varie sigle è che il governo Draghi deve andare avanti fino alla fine naturale della legislatura - è il governatore ligure Giovanni, ...

L'ex ministro invita quindialla sua di convention, la costituente di settembre. E il governatore ligure accetta sì l'invito, ma non accetta 'steccati': 'Saremo nettissimi, essere moderati non ...Il presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro Giovannichiude la prima ... che in mattinata aveva aperto i lavori affermando che 'oggi siun cantiere e quindi bisogna recintare ...A fare un primo passo ufficiale verso la creazione di un'area al centro, in vista delle elezioni politiche del 2023 è il governatore della Liguria, che tiene a battesimo Italia al centro, il nuovo sog ...Coordinatore della nuova creatura di Toti, che coinvolge anche il sindaco di Genova Marco Bucci, l’altro ex berlusconiano Gaetano Quagliariello. “Il fritto misto non serve, serve ai nostri avversari p ...