Torreira | ' Ho parlato con Mourinho | la Roma mi tenta'

(Di domenica 10 luglio 2022)- Lucasapre alla. Il regista, cercato anche in passato dal club giallorosso, è tornato al'Arsenal dopo l'ottima stagione disputata con la maglia della Fiorentina .ha ...

ha rilasciato un'intervista a El Pais , nella quale haanche della possibilità di un futuro nella Roma : "Hocon Mourinho tempo fa. È un allenatore che ammiro. È un'...CHIAMA LA ROMA - 'Hocon Mourinho qualche tempo fa. E' un allenatore che ammiro, è una possibilità che mi seduce , ma non è facile'.è fuori dal progetto tecnico di Arteta dopo l'...Il centrocampista dell'Arsenal apre al club giallorosso dopo il prestito alla Fiorentina ROMA - Lucas Torreira apre alla Roma. Il regista, cercato anche in passato dal club giallorosso, è tornato al'A ...Il centrocampista tornato all'Arsenal dal prestito alla Fiorentina, ha parlato ai margini della sua visita al Gran Parque Central in occasione di Nacional-Plaza ...