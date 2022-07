Torreira esce allo scoperto, nuova opportunità in Serie A: “Occasione che mi tenta” (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’avventura a Firenze, Lucas Torreira torna all’Arsenal ma è fuori dal progetto tecnico di Arteta. Il centrocampista uruguaiano cerca nuovi stimoli e un club dove poter continuare a mettere in luce le sue grandi potenzialità. Torreira, Arsenal, FiorentinaCome si legge sulle colonne di El Pais, il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del match tra Nacional e Plaza Colonia allo stadio Gran Parque Central di Montevideo, svelando un interessante retroscena di mercato: “Ho parlato con Mourinho qualche tempo fa. E’ un allenatore che ammiro, è una possibilità che mi seduce, ma non è facile” Dunque una nuova possibilità per il futuro di Torreira che pare dunque molto tentato dal club capitolino e dall’Occasione di poter essere allenato da un ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo l’avventura a Firenze, Lucastorna all’Arsenal ma è fuori dal progetto tecnico di Arteta. Il centrocampista uruguaiano cerca nuovi stimoli e un club dove poter continuare a mettere in luce le sue grandi potenzialità., Arsenal, FiorentinaCome si legge sulle colonne di El Pais, il centrocampista ha rilasciato delle dichiarazioni a margine del match tra Nacional e Plaza Coloniastadio Gran Parque Central di Montevideo, svelando un interessante retroscena di mercato: “Ho parlato con Mourinho qualche tempo fa. E’ un allenatore che ammiro, è una possibilità che mi seduce, ma non è facile” Dunque unapossibilità per il futuro diche pare dunque moltoto dal club capitolino e dall’di poter essere allenato da un ...

Pubblicità

Bachecotti : @Guido17595958 I buchi li abbiamo colmati, adesso credo uno esce, uno entra: Out Politano In Deulofeu Out Demme In torreira? -