Torino, ucciso in strada da un 20enne per «una sigaretta»: Augusto Bernardi aveva 56 anni. L'assassino: «Mi sono rovinato la vita» (Di domenica 10 luglio 2022) Violenza e morte a Torino: un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 nel... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 luglio 2022) Violenza e morte a: un'aggressione improvvisa a pugni e bastonate per motivi futili. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 nel...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Un uomo è stato ucciso nella notte in strada a Torino. La polizia ha fermato un ventenne italiano. L'aggressione,… - fattoquotidiano : Torino, 56enne ucciso a pugni e bastonate alle 4 di notte: la polizia ha fermato un 20enne - SkyTG24 : Omicidio a Torino, uomo ucciso per strada: un fermo - Sanson538 : RT @mariobianchi18: Il #10luglio 1944 moriva #BrunoNeri. Appassionato d'arte, terzino e mediano in Livorno, Fiorentina, Lucchese e Torino.… - Andrea66264377 : RT @MichelinoSaitta: -Bastiano... -Dimmi Saruzzo -A Torino un uomo è stato ucciso per futili motivi -L'aggressore è straniero? -No...è ital… -