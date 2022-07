Torino, Sky: “Interesse concreto per Orsolini” (Di domenica 10 luglio 2022) Torino SKY- Il Torino è tornato a lavoro da pochi giorni, continua il lavoro del D.S Vagnati per sostituire i vari giocatori partiti dal prestito. Juric non è ancora soddisfatto del lavoro compiuto fino a questo momento da Urbano Cairo, sostituire i vari Pobega, Brekalo partiti sarà davvero dura. È arrivato Radonjic ma ora i granata puntano un talento italiano, Riccardo Orsolini. Nelle ultime ore sono davvero forti le voci che vedono l’ex giocatore dell’Atalanta lontano dal Bologna. Prima la Samp voleva provare il colpo e ora invece il Torino sembra in pole. Secondo Sky il Torino ha proposto 1,5 milioni per il prestito oneroso dell’ala offensiva più prestito con obbligo di riscatto fissato a varie condizioni a 10 milioni. Bisognerà convincere il Bologna, Mihaljovic ha la palla in mano proprio perchè ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)SKY- Ilè tornato a lavoro da pochi giorni, continua il lavoro del D.S Vagnati per sostituire i vari giocatori partiti dal prestito. Juric non è ancora soddisfatto del lavoro compiuto fino a questo momento da Urbano Cairo, sostituire i vari Pobega, Brekalo partiti sarà davvero dura. È arrivato Radonjic ma ora i granata puntano un talento italiano, Riccardo. Nelle ultime ore sono davvero forti le voci che vedono l’ex giocatore dell’Atalanta lontano dal Bologna. Prima la Samp voleva provare il colpo e ora invece ilsembra in pole. Secondo Sky ilha proposto 1,5 milioni per il prestito oneroso dell’ala offensiva più prestito con obbligo di riscatto fissato a varie condizioni a 10 milioni. Bisognerà convincere il Bologna, Mihaljovic ha la palla in mano proprio perchè ...

