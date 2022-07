Tiziano Ferro, è rimasto senza: paura per la sua famiglia (Di domenica 10 luglio 2022) Grande spavento per Tiziano Ferro, in profonda apprensione per la sua famiglia. Cos’è successo? Uno degli artisti più amati internazionalmente, Tiziano Ferro fa sempre emozionare, attraverso le sue canzoni che arrivano dritte fino al cuore. Attualmente, è in procinto di registrare un nuovo disco e finalmente riprogrammare quel fatidico tour, previsto nel periodo inziale della pandemia. Difatti, le nuove date sono state pianificate per i mesi di giugno e luglio 2023. Tiziano Ferro – Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante l’adrenalina per questo nuovo inizio, Tiziano è in in uno stato di profonda angoscia per i suoi genitori. Inaspettatamente, è accaduto tutto nella notte e purtroppo ci sono state anche brutte conseguenze. Non ci ... Leggi su altranotizia (Di domenica 10 luglio 2022) Grande spavento per, in profonda apprensione per la sua. Cos’è successo? Uno degli artisti più amati internazionalmente,fa sempre emozionare, attraverso le sue canzoni che arrivano dritte fino al cuore. Attualmente, è in procinto di registrare un nuovo disco e finalmente riprogrammare quel fatidico tour, previsto nel periodo inziale della pandemia. Difatti, le nuove date sono state pianificate per i mesi di giugno e luglio 2023.– Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante l’adrenalina per questo nuovo inizio,è in in uno stato di profonda angoscia per i suoi genitori. Inaspettatamente, è accaduto tutto nella notte e purtroppo ci sono state anche brutte conseguenze. Non ci ...

Pubblicità

laveraboss : @scaradead Mo abbiamo Tiziano Ferro a Teyvat - martijfc : chi va da Tiziano Ferro il 17 giugno? - ClementeUol : La banda che ha rubato la Bmw al padre di Tiziano Ferro colpisce ancora e terrorizza una coppia di romani in vacanz… - 2835reasonswhy : @fraffereffa sisi, so cosa intendi io ho lo stesso problema con Tiziano Ferro e Jovanotti per colpa di due mie compagne di superiori - GammaStereoRoma : Tiziano Ferro - Ed ero contentissimo -