Tiro a segno | Coppa del Mondo Changwon 2022 | Bernardi si ferma al 15esimo posto nella carabina 10m

La tappa di Coppa del Mondo di Changwon 2022 è ufficialmente iniziata. Le qualifiche del contest di carabina 10m uomini hanno aperto l'agenda dell'evento sudcoreano, andiamo a vedere come sono andate le cose. A passare il turno sono stati: l'esperto israeliano Sergey Richter (631,6 punti), i forti indiani Arjun Babuta (630,5) e Paarth Makhija (628,4), il coreano padrone di casa Seungho Bang (629,7), la sorpresa austriaca Martin Strempfl (628,7), l'australiano Dane Sampson (628,2) lo statunitense, argento a Tokyo, Lucas Kozeniesky (628,2) e il thailandese Napis Tortungpanich (627,9). In casa Italia invece, nessuno è riuscito a superare il turno. Da registrare vi sono, il 15esimo posto di un buonissimo Michele Bernardi (626,6), il 32esimo di Marco ...

