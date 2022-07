Tiro a segno, Coppa del Mondo Changwon 2022: azzurre lontane dalla qualificazione nella gara di carabina 10m (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la carabina 10m maschile a Changwon, dove è in corso una nuova tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, è stata la volta del concorso individuale femminile. Ecco come sono andate le cose nell’eliminatoria tenutasi sulle linee di sparo coreane. Nessuna delle tiratrici azzurre è riuscita – purtroppo – a stare con le migliori: la migliore si è rivelata Martina Ziviani, che ha chiuso in 31esima piazza (625,1 punti), mentre Barbara Gambaro e Giulia Mainetti si sono sistemate rispettivamente in 34esima e 49esima posizione; con Nicole Gabrielli 56esima ma in regime di Ranking Points Only (618,3). ,A passare il turno invece sono state, nell’ordine: l’ungherese Gitta Bajos (630,6), la rumena Roxana Sidi (630,2), la ceca Lucie Brazdova (629,9), la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Dopo la10m maschile a, dove è in corso una nuova tappa delladeldi, è stata la volta del concorso individuale femminile. Ecco come sono andate le cose nell’eliminatoria tenutasi sulle linee di sparo coreane. Nessuna delle tiratriciè riuscita – purtroppo – a stare con le migliori: la migliore si è rivelata Martina Ziviani, che ha chiuso in 31esima piazza (625,1 punti), mentre Barbara Gambaro e Giulia Mainetti si sono sistemate rispettivamente in 34esima e 49esima posizione; con Nicole Gabrielli 56esima ma in regime di Ranking Points Only (618,3). ,A passare il turno invece sono state, nell’ordine: l’ungherese Gitta Bajos (630,6), la rumena Roxana Sidi (630,2), la ceca Lucie Brazdova (629,9), la ...

