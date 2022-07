Tennis, il presidente della federazione russa: “Ben fatto Rybakina, abbiamo vinto il torneo di Wimbledon!” (Di domenica 10 luglio 2022) Nella discussa edizione di Wimbledon 2022, tra rinunce per casi positivi al Covid e partecipazione vietata ad atleti e atlete russe e bielorusse, nel tabellone femminile è proprio una Tennista russa: strano a dirsi, ma è la realtà dei fatti, con il titolo dei Championships che è stato aggiudicato da Elena Rybakina. russa ma naturalizzata kazaka, Rybakina nella giornata di ieri ha avuto sorprendentemente la meglio sulla tunisina Ons Jabeur per 2 set a 1 di rimonta (3-6, 6-2, 6-2) concretizzando un vero e proprio paradosso, figlio naturalmente delle circostanze che si sono venute a creare per gravi eventi extra-sportivi. Discutibile, per certi versi, il commento del presidente della FederTennis russa Shamil Tarpischev, che ha voluto ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Nella discussa edizione di Wimbledon 2022, tra rinunce per casi positivi al Covid e partecipazione vietata ad atleti e atlete russe e bielorusse, nel tabellone femminile è proprio unata: strano a dirsi, ma è la realtà dei fatti, con il titolo dei Championships che è stato aggiudicato da Elenama naturalizzata kazaka,nella giornata di ieri ha avuto sorprendentemente la meglio sulla tunisina Ons Jabeur per 2 set a 1 di rimonta (3-6, 6-2, 6-2) concretizzando un vero e proprio paradosso, figlio naturalmente delle circostanze che si sono venute a creare per gravi eventi extra-sportivi. Discutibile, per certi versi, il commento delFederShamil Tarpischev, che ha voluto ...

