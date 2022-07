Tennis, il miracolo di Marina Bassols: vince nelle qualificazioni di Budapest da sotto 0-6 0-5 0-30 (Di domenica 10 luglio 2022) Quante volte avete sentito parlare del fatto che il Tennis è lo sport del diavolo? Sicuramente tante. Anche perché abbiamo assistito molte volte a rimonte davvero epiche, rimaste nella storia sportiva mondiale. Questa qui, nello specifico, le supera davvero tutte. Bisogna andare a Budapest, dove si stanno svolgendo i match di qualificazione per il tabellone principale del torneo 250. Le due protagoniste l’iberica Marina Bassols, numero 263 delle classifiche mondiali, e la bielorussa Yuliya Hatouka, numero 211 al mondo. Una sfida che sembrava terminata dopo nemmeno un’ora di gioco, con l’Hatouka che approfitta dell’inconsistenza avversaria (13 doppi falli) e si ritrova a due punti dal match sul 6-0, 5-0 e 0-30 in suo favore. Ma da lì il match si trasforma, con l’esteuropea che commette il fatale errore di aver già ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Quante volte avete sentito parlare del fatto che ilè lo sport del diavolo? Sicuramente tante. Anche perché abbiamo assistito molte volte a rimonte davvero epiche, rimaste nella storia sportiva mondiale. Questa qui, nello specifico, le supera davvero tutte. Bisogna andare a, dove si stanno svolgendo i match di qualificazione per il tabellone principale del torneo 250. Le due protagoniste l’iberica, numero 263 delle classifiche mondiali, e la bielorussa Yuliya Hatouka, numero 211 al mondo. Una sfida che sembrava terminata dopo nemmeno un’ora di gioco, con l’Hatouka che approfitta dell’inconsistenza avversaria (13 doppi falli) e si ritrova a due punti dal match sul 6-0, 5-0 e 0-30 in suo favore. Ma da lì il match si trasforma, con l’esteuropea che commette il fatale errore di aver già ...

