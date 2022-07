Tennis | classifica tornei Grande Slam | Djokovic si porta a -1 da Nadal Federer terzo

(Di domenica 10 luglio 2022) Novakha vinto Wimbledon 2022 e ha accorciato le distanze nei confronti di Rafaelnelladei vincitori didel, le competizioni dipiù imnti al mondo. Il serbo si è imposto sull’australiano Nick Kyrgios al termine di un’intensa finale e ha messo le mani sul 21modella sua gloriosa carriera: 9 Australian Open, 7 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland Garros Il balcanico ha fatto festa dopo aver dovuto rinunciare agli Australian Open a causa della nota vicenda legata al vaccino e aver perso contro Rafaelal Roland Garros. Novaksi èto a -1 dallo spagnoloe ha staccato lo svizzero Roger, fermo ...

Pubblicità

sportface2016 : La classifica degli slam all-time #Djokovic #Wimbledon - TennisWorldit : Wimbledon - Djokovic ritorna re: battuto Kyrgios in finale, 7° sigillo e 21° Slam: Il campionissimo serbo supera in… - sportli26181512 : Djokovic a 32 finali Slam, battuto il record di Federer: la classifica all-time: A caccia del 21° Slam, Novak Djoko… - cubillius : @Laura10346597 Perché Medvedev Zverev Nadal sono scarsi secondo te? Sono i primi 3 della classifica ATP infortunati… - CarmenVicinanza : Numero due nella classifica mondiale e la prima donna araba e africana a giocare una finale a #Wimbledon. Meravigli… -

"Questo sarà sempre il mio torneo preferito, è il motivo per cui ho iniziato a giocare a. È ... Ma intanto lo svizzero è stato scavalcato nellaall time degli Slam: con i suoi 21 ...... a - 1 dallaall time negli Slam e staccando Federer, fermo a quota 20. PRIMO SET - ... qualcosa si rompe nel suo: Nole risale e mette pressione sul 40 - 40, prima un doppio fallo e ...Roma, 10 lug. (askanews) - Novak Djokovic stacca Roger Federer nella classifica dei più titolati negli Slam. Nella finale fra gli opposti, fa ...Il serbo vince la finale in tre ore col punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (7/3). E' il quarto titolo di fila a Londra. L'australiano recrimina per aver ...