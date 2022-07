Telegraph: i club europei rifiutano di trattare i giocatori della Premier non vaccinati (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto scrive The Telegraph, i top club europei sono riluttanti a trattare sul mercato i giocatori della Premier League che hanno rifiutato il vaccino anti-Covid poiché temono una potenziale nuova ondata di infezioni. Il Chelsea ha Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kante fuori dal ritiro estivo negli Stati Uniti proprio per questo motivo, visto che il governo americano richiede la vaccinazione obbligatoria a tutti i cittadini non statunitensi che entrano nel Paese. Il Telegraph scrive che i club europei non sono disposti a seguire giocatori non vaccinati. “Una fonte riferisce che in questo mercato estivo non appena i club interessati vengono a conoscenza del fatto ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo quanto scrive The, i topsono riluttanti asul mercato iLeague che hanno rifiutato il vaccino anti-Covid poiché temono una potenziale nuova ondata di infezioni. Il Chelsea ha Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kante fuori dal ritiro estivo negli Stati Uniti proprio per questo motivo, visto che il governo americano richiede la vaccinazione obbligatoria a tutti i cittadini non statunitensi che entrano nel Paese. Ilscrive che inon sono disposti a seguirenon. “Una fonte riferisce che in questo mercato estivo non appena iinteressati vengono a conoscenza del fatto ...

Pubblicità

napolista : Telegraph: i club europei rifiutano di trattare i giocatori della Premier non vaccinati Secondo una fonte sentita… - Brunhilde2501 : Colibrì Salamandra di Jeff VanderMeer e La Notte Scorsa Al Telegraph Club di Malinda Lo - c0mebacktoearth : comunque sto leggendo last night at the telegraph club ed è stra carino come libro - flxrenzii : @redbascogirl - la notte scorsa al telegraph club, e vabb i sette mariti di evelyn hugo che conoscono tutti lol - ludovicaaaaaa_ : probabile che mi compro La notte scorsa al Telegraph club ma se ne avete altri (anche leggeri/semplici) consigliatemeli perfavoreeeee -