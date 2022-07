Tassonomia Ue | la Francia nazionalizza il gigante del nucleare E l’Italia? Non ci ha guadagnato

(Di domenica 10 luglio 2022) di Mariagrazia Midulla Sarà un caso? Il 6 luglio gli eurodeputati decidevano di non porre il veto, e quindi di accettare, l’Atto delegato complementare sul clima, una norma che include il gas fossile e l’energianellaUe, la guida agli investimenti “verdi” dell’Unione Europea. Sempre il 6 luglio, il governo francese decideva dire Edf, ildel. L’atto delegato sullaattribuisce al gas e alun’etichetta di investimenti “verdi”, nonostante le elevate emissioni provenienti dal gas fossile e le scorie radioattive e i problemi di sicurezza dell’energia. Ciò rischia di convogliare miliardi di euro di investimenti in queste fonti energetiche dannose, sottraendoli alle energie ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Cosa poteva inventarsi di meglio la politica per perdere ulteriormente credibilità che cedere alle pressioni delle lobby?… - ilfattoblog : 'Cosa poteva inventarsi di meglio la politica per perdere ulteriormente credibilità che cedere alle pressioni delle… - SilviaGiomi : RT @Marzia_M: Nel braccio di ferro tra carbone (Germania) e nucleare (Francia), io sto con il nucleare. #tassonomia - Marzia_M : Nel braccio di ferro tra carbone (Germania) e nucleare (Francia), io sto con il nucleare. #tassonomia - VladimiroZacch1 : @europaverde_it @EleonoraEvi Se cambi la tassonomia con la troika e la Francia con la Germania sembra di rivedere l… -

...titoli che possono essere interessati dagli sviluppi green e dall'evoluzione dellaUe. ... Una delle poche aziende attive nella produzione nucleare ine quotate è Edf, il cui capitale ......del nucleare a chi credere Ai tecnici della UE o a quelli di Legambiente Guardare alla... Torno, quindi, alla considerazione di partenza: non ho una idea sulla soluzione della "...di Giorgia OlivieriOltre duecento giovani ambientalisti hanno marciato sotto l'Europarlamento di Strasburgo per dire no all'ingresso di gas e nucleare nella tassonomia delle fonti green. Tra le associ ...Non è chiaro se la nazionalizzazione di EDF verrà effettuata tramite una normativa speciale o l’acquisizione di azionisti di minoranza.