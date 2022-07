Superbonus 110%, ecco le banche che accettano la cessione di credito (Di domenica 10 luglio 2022) Superbonus 110%, da oggi ci sono delle banche che accettano la cessione di credito, questo è davvero una bellissima notizia per tutti: scopriamo però quale sono. Non smette di essere un argomento davvero importante quello che riguarda la casa, per tutti gli italiani che in questo periodo hanno beneficiato di aiuti da parte del Governo e per tutti quelli che ancora devono farlo o sono in attesa, ebbene pare proprio che da questo punto di vista ci siano delle grandi novità che di certo faranno molto piacere a chi fino ad ora potrebbe avere avuto qualche piccolo intoppo. Fonte Foto Adobe StockInfatti secondo quanto riporta il sito contocorrenteonline.it pare che ci siano delle banche pronte ad accettare la cessione di ... Leggi su chenews (Di domenica 10 luglio 2022), da oggi ci sono dellecheladi, questo è davvero una bellissima notizia per tutti: scopriamo però quale sono. Non smette di essere un argomento davvero importante quello che riguarda la casa, per tutti gli italiani che in questo periodo hanno beneficiato di aiuti da parte del Governo e per tutti quelli che ancora devono farlo o sono in attesa, ebbene pare proprio che da questo punto di vista ci siano delle grandi novità che di certo faranno molto piacere a chi fino ad ora potrebbe avere avuto qualche piccolo intoppo. Fonte Foto Adobe StockInfatti secondo quanto riporta il sito contocorrenteonline.it pare che ci siano dellepronte ad accettare ladi ...

Pubblicità

ToDDoLo : @gabrieligm @AliceGiella @candidoporzus Mi può spiegare come, al 31.12.21, la GDF ha stanato truffe per 4,4mld di e… - MauroCapozza : RT @salvinimi: La settimana scorsa quelle pocche banche e assicurazioni che ancora compravano i bonus del cassetto fiscale ti offrivano sol… - _MaxFree_ : RT @Lorellastelle: Di Agostino Santillo Guardate questo titolo: 'Le truffe del Superbonus'. Bene, sembra incredibile, ma all'interno dell'… - AntonioOpallo61 : RT @evamarghe: Rivuole il superbonus 110% che, per le truffe perpetrate, ci è costato 6miliardi di euro! Dice no alle trivelle,no al termov… - mariano_perini : RT @evamarghe: Rivuole il superbonus 110% che, per le truffe perpetrate, ci è costato 6miliardi di euro! Dice no alle trivelle,no al termov… -