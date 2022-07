Sudafrica, altra sparatoria in un bar, la seconda in una notte: 4 morti a Pietermaritzburg (Di domenica 10 luglio 2022) Quattro persone sono morte a seguito di una sparatoria in un bar di Pietermaritzburg, nell’est del Sudafrica, avvenuto intorno alle 20:30 ora locale di ieri 9 luglio. Lo ha reso noto la polizia locale. Si tratta del secondo conflitto a fuoco in una notte avvenuto nel territorio. Sono rimaste ferite anche otto persone, ha confermato il portavoce della polizia locale Nqobile Gwala. Non è chiaro se vi sia un legame tra questa sparatoria e quella avvenuta poco dopo la mezzanotte in un bar di Soweto, costata la vita a 14 persone. Pietermaritzburg si trova a circa 500 chilometri a sudest di Soweto. «Alle 20.30, un gruppo di persone stava bevendo in una taverna e un’auto si è fermata davanti al locale», si legge in un comunicato della polizia: «Due uomini sono saltati fuori ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Quattro persone sono morte a seguito di unain un bar di, nell’est del, avvenuto intorno alle 20:30 ora locale di ieri 9 luglio. Lo ha reso noto la polizia locale. Si tratta del secondo conflitto a fuoco in unaavvenuto nel territorio. Sono rimaste ferite anche otto persone, ha confermato il portavoce della polizia locale Nqobile Gwala. Non è chiaro se vi sia un legame tra questae quella avvenuta poco dopo la mezzain un bar di Soweto, costata la vita a 14 persone.si trova a circa 500 chilometri a sudest di Soweto. «Alle 20.30, un gruppo di persone stava bevendo in una taverna e un’auto si è fermata davanti al locale», si legge in un comunicato della polizia: «Due uomini sono saltati fuori ...

