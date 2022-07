“Storie di Musica” torna a settembre con le nuove puntate

(Di domenica 10 luglio 2022) Alberto Salerno – foto di Gianfranco D’AmatoMILANO – e tante novità. Sono online le ultime duedi questa terza stagione, sul canale YouTube di Alberto Salerno che incontra in una Marco Rinalduzzi, e nell’altra Maurizio Fabrizio. Marco Rinalduzzi, chitarrista, arrangiatore e produttore. Innamorato dellarock, comincia la sua carriera come chitarrista. Inizia l’attività di session-man con grandi artisti quali Riccardo Cocciante, Mina, Patty Pravo, Lucio Dalla, Ron, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti, Zucchero e anche artisti internazionali. Nel 1991 entra a far parte della band Io vorrei la pelle nera, fondata da Giulio Todrani, padre di Giorgia. Arrangia e produce, insieme a Massimo Calabrese, il primo disco di Giorgia, che contiene “E poi”, presentata al Festival di Sanremo – tra leProposte – ...

"Un tempo la musica veniva tramandata di generazione in generazione, spiega Giuseppe Tomasi, cerano i cantastorie che giravano le piazze e cantavano le storie della gente comune, storie d'amore, un ...Quie parole sono sinfonia di libertà. Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Verdi, Vivaldi, sono compagni di viaggio , in un gioco di parole e note che svela paesaggi e personaggi. Tre...