Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen: gesto inequivocabile (Di domenica 10 luglio 2022) Da giorni, ormai, non si fa che parlare di una crisi di coppia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nelle ultime ore, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e ha spazzato via tutto il chiacchiericcio sul suo conto. Tra lui e la madre del figlio Santiago va tutto a gonfie vele. Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad essere marito e moglie da qualche mese, dopo che lei ha messo fine alla relazione con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì. L'ex ballerino di Amici e la showgirl argentina sono stati paparazzati più volte insieme, ma non hanno mai parlato apertamente ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 10 luglio 2022) Da giorni, ormai, non si fa che parlare di unadi coppia traDeRodriguez. Nelle ultime ore, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio e ha spazzato via tutto il chiacchiericcio sul suo conto. Tra lui e la madre del figlio Santiago va tutto a gonfie vele.DelaconDeRodriguez sono tornati ad essere marito e moglie da qualche mese, dopo che lei ha messo fine alla relazione con Antonino Spinalbese, padre della secondogenita Luna Marì. L'ex ballerino di Amici e la showgirl argentina sono stati paparazzati più volte insieme, ma non hanno mai parlato apertamente ...

Pubblicità

Tuttogossipnews : #StefanoDeMartino, lo scatto che i fan aspettavano: coinvolge #Belen – FOTO - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Belen e Stefano in crisi? L'inaspettata risposta di De Martino lascia tutti 'Zitti e Buoni' (e i fan non aspettavano altro)… - QuotidianPost : Belen e Stefano è di nuovo addio? La reazione di De Martino spiazza! - infoitcultura : Belen-Stefano De Martino, l’ultimo gesto manda in visibilio tutti: è apoteosi - infoitcultura : Stefano De Martino smentisce la crisi con Belen Rodriguez/ Il dolce scatto che… -