"Sta per vendicarsi": Pamela Prati ha firmato, ha studiato una diavoleria per il GF (Di domenica 10 luglio 2022) Pamela Prati ha firmato per la sua partecipazione al GF Vip di Alfonso Signorini. Ma qual è il vero motivo del suo ritorno? Pamela Prati (Mediasetplay screenshot)Pamela Prati è una delle ultime concorrenti a essere stata confermata come nuova partecipante al GF Vip 7 di Alfonso Signorini. Scopriamo insieme però che cosa sta accadendo, perché nelle ultime ore è scoppiato un nuovo caso sul reality. Pamela Prati è la showgirl che ha sbancato nel 1995 grazie al Bagaglino, varietà di Pier Francesco Pingitore, che la vedeva vicino a Valeria Marini. Le donne hanno avuto entrambe un grandissimo successo e tutte e due hanno partecipato al Grande Fratello Vip. Si sa che il reality è una vetrina di visibilità per moltissimi vip che magari sono ...

