Sri Lanka nel caos | presidente promette di dimettersi il 13 luglio

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 10 luglio 2022) Lo Sriè precipitato nelpiù completo. Dopo la precipitosa fuga delGotabaya Rajapaksa, mentre il palazzo presidenziale veniva messo sotto assedio da centinaia di migliaia di manifestanti infuriati, molti dei quali hanno fatto irruzione nel palazzo, è toccato alla casa privata del primo ministro Ranil Wickremesinghe finire sotto attacco: le immagini di NDTV mostrano che è stata incendiata. Non si sa dove sia il primo ministro e quai siano le sue condizioni, come non si sa dove si trovi ilche - secondo una fonte interpellata da France Presse - sarebbe in un luogo sicuro. Wikremesinghe vive nella sua residenza privata con la famiglia, mentre quella ufficiale è usata solo per gli appuntamenti di lavoro.Il primo ministro oggi aveva offerto di rassegnare le dimissioni, per favorire la ...