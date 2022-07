Sri Lanka Cina | pandemia e malgoverno hanno fatto crollare il Paese

Leggi su formiche

(Di domenica 10 luglio 2022) “Al fine di garantire un passaggio pacifico dei poteri” il presidente dello Sri, Gotabaya Rajapaksa, ha annunciato che mercoledì rassegnerà le proprie dimissioni. La decisone, arrivata dopo una discussione con i rappresentanti dei partiti, segue le richieste dei manifestanti che nelle ultime oreorganizzato grandi proteste in tutto ile assaltato il palazzo presidenziale nella capitale, Colombo. Protesters enjoying Sri’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022 Rajapaksa è in carica dal 2019 e viene considerato il responsabile della crisi economica che affligge ilda un paio d’anni. Le ...