Sri Lanka | assalto al palazzo presidenziale | i manifestanti fanno il bagno nella piscina

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - Tg3web : Dopo giorni di proteste, nello Sri Lanka la rabbia dei manifestanti per la situazione economica ha raggiunto e trav… - Agenzia_Ansa : Il presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa è fuggito dopo che dimostranti anti-governativi hanno circondato e… - Brigante1959 : RT @IngridRayser: Il deputato Rajitha Senaratne è stato attaccato dai manifestanti. Secondo quanto riferito, il presidente dello Sri Lanka… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Sri Lanka, presidente e primo ministro annunciano le dimissioni Crisi politi… -

Dopo l'ondata di proteste, si è dimesso il primo ministro delloRanil Wickremesinghe. Lo ha reso noto il suo ufficio, citato da media locali, affermando che la decisione è stata presa dopo le richieste in questo senso dei leader dei partiti presenti in ...Una folla gigantesca " arrabbiata e affamata " ha sfondato ieri la tiepida resistenza della polizia anti sommossa delloche, dopo aver sparato in aria e lanciato lacrimogeni, se l'è data a gambe. Scena che si è ripetuta anche davanti ad altri palazzi del potere come il segretariato del ministero della finanze,...Crisi politica nello Sri Lanka: dopo le proteste e l'assalto alla casa presidenziale, annunciate le dimissioni dei vertici istituzionali View on euronews ...Di fronte alle proteste esplose a Colombo, il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, ha deciso di dimettersi il prossimo 13 luglio. Lo ha annunciato lo Speaker del Parlamento, Mahinda Yapa Ab ...