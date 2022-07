Spezia Nuytinck, Gotti vuole il centrale dell’Udinese: le ultime (Di domenica 10 luglio 2022) Lo Spezia sta setacciando il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gotti: l’allenatore ha richiesto Nuytinck dell’Udinese Lo Spezia sta setacciando il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Gotti. L’allenatore per questo ha fatto una precisa richiesta soprattutto per la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i liguri hanno richiesto Nuytinck dell’Udinese. Il difensore è stato allenato proprio da Gotti nel periodo in cui era in panchina con i friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Losta setacciando il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di: l’allenatore ha richiestoLosta setacciando il mercato per rinforzare la rosa a disposizione di. L’allenatore per questo ha fatto una precisa richiesta soprattutto per la difesa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i liguri hanno richiesto. Il difensore è stato allenato proprio danel periodo in cui era in panchina con i friulani. L'articolo proviene da Calcio News 24.

