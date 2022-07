Sonia Bruganelli, ennesima provocazione ad Adriana Volpe: amicizia finita malissimo (Di domenica 10 luglio 2022) Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip 7. Sembra che questa notizia non sia andata molto a genio alla sua collega Adriana Volpe. La Bruganelli non ha perso tempo nel provocarla attraverso un post sui social. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono state decisamente la coppia di opinioniste più scoppiettante del reality condotto da Alfonso Signorini. Nello studio del Grande Fratello Vip, le due donne erano sempre e costantemente in disaccordo. Se Adriana sosteneva un concorrente, Sonia era contro quel concorrente e decisamente di opinione contraria a quella della Volpe. Nelle ultime settimane Sonia Bruganelli è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 10 luglio 2022)è stata riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip 7. Sembra che questa notizia non sia andata molto a genio alla sua collega. Lanon ha perso tempo nel provocarla attraverso un post sui social.sono state decisamente la coppia di opinioniste più scoppiettante del reality condotto da Alfonso Signorini. Nello studio del Grande Fratello Vip, le due donne erano sempre e costantemente in disaccordo. Sesosteneva un concorrente,era contro quel concorrente e decisamente di opinione contraria a quella della. Nelle ultime settimaneè ...

