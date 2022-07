Sondaggio Der Spiegel | tedeschi insoddisfatti per mancato incontro bilaterale Russia-Germania

Leggi su api.follow

(Di domenica 10 luglio 2022) “Più della metà dei cittadini, il 58%, ritiene che il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, a Bali, a margine del G20, avrebbe dovuto incontrare e dialogare personalmente con il ministro degli Esteri Sergei Lavrov“. Ad affermarlo unpubblicato dal settimanale tedesco Dervenerdì scorso e che è stato immediatamente raccolto dalla portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova la quale ha sottolineato come “istanno cominciando a rendersi conto di chi è al potere nel loro Paese“. Proprio questoche boccia l’operato di Baerbock agli occhi della sua popolazione probabilmente ha convinto il ministro degli Esteri tedesco a chiosare come Lavrov avesse “trascorso la maggior parte del suo tempo durante i colloqui non nella stanza, ma ...