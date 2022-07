Soho House scatena il caos a Roma: residenti furiosi per feste e schiamazzi (Di domenica 10 luglio 2022) feste fino a tarda notte, musica sparata ad alto volume e voci che si rincorrono. San Lorenzo non è un quartiere per dormire, stavolta però l'indice dei residenti non è puntato contro la malamovida dei giovanissimi che si ammassano nei pressi di piazza dell'Immacolata, ma indica severo uno dei luoghi più esclusivi di Roma: la Soho House di via Cesare De Lollis, il lussuoso club hotel dedicato alla creatività. «Da quando ha aperto, riposare è diventato impossibile, eppure si parla solo della situazione che c'è in piazza, quello che succede qui fino a tarda notte, nessuno lo racconta». A sfogarsi sono i residenti di via De Lollis e di via dei Marrucini: «Più volte abbiamo chiamato la polizia, ma non è servito». Il loro incubo è cominciato nell'autunno scorso quando il gruppo di Nick ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022)fino a tarda notte, musica sparata ad alto volume e voci che si rincorrono. San Lorenzo non è un quartiere per dormire, stavolta però l'indice deinon è puntato contro la malamovida dei giovanissimi che si ammassano nei pressi di piazza dell'Immacolata, ma indica severo uno dei luoghi più esclusivi di: ladi via Cesare De Lollis, il lussuoso club hotel dedicato alla creatività. «Da quando ha aperto, riposare è diventato impossibile, eppure si parla solo della situazione che c'è in piazza, quello che succede qui fino a tarda notte, nessuno lo racconta». A sfogarsi sono idi via De Lollis e di via dei Marrucini: «Più volte abbiamo chiamato la polizia, ma non è servito». Il loro incubo è cominciato nell'autunno scorso quando il gruppo di Nick ...

