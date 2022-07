Softball, World Games 2022: rinviato il match delle azzure contro gli Stati Uniti (Di domenica 10 luglio 2022) rinviato il debutto delle azzurre del Softball ai World Games 2022 di Birmingham (Stati Uniti). Il match d’apertura contro le padrone di casa, pianificato per le 2:00 italiane, è stato annullato per via delle condizioni meteo avverse. La Nazionale italiana pertanto esordirà nella rassegna oggi, domenica 10 luglio, contro il Canada, alle ore 20:00. Data e orario per il recupero della partita contro gli Stati Uniti verranno comunicati nelle prossime ore. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)il debuttoazzurre delaidi Birmingham (). Ild’aperturale padrone di casa, pianificato per le 2:00 italiane, è stato annullato per viacondizioni meteo avverse. La Nazionale italiana pertanto esordirà nella rassegna oggi, domenica 10 luglio,il Canada, alle ore 20:00. Data e orario per il recupero della partitagliverranno comunicati nelle prossime ore. Foto: Lapresse

