“Situazione drammatica”. Che succede all'economia: il disastro per il lavoratori (Di domenica 10 luglio 2022) Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, è tra gli ospiti dell'edizione del 10 luglio di Controcorrente, il programma tv pre-serale di Rete4. Il dibattito si concentra in particolare sullo scenario economico dell'Italia, tra i rincari di energia, bollette e carburante e l'aumento dell'inflazione, che sta devastando i portafogli delle famiglie: “Spero che una qualche misura verrà presa rapidamente perché questa Situazione è insostenibile, anche se il ministro Daniele Franco tergiversa. Dal mio punto di vista non credo alle ricette scritte, non è che se metti il salario minimo hai risolto il problema, credo molto di più alla contrattazione collettiva, che però già copre oltre l'80% dei lavoratori. Ci sono situazioni drammatiche che confinano con il lavoro in nero, che bisogna combattere assolutamente. Il reddito di cittadinanza - conclude il discorso ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) Stefano Zurlo, giornalista de Il Giornale, è tra gli ospiti dell'edizione del 10 luglio di Controcorrente, il programma tv pre-serale di Rete4. Il dibattito si concentra in particolare sullo scenario economico dell'Italia, tra i rincari di energia, bollette e carburante e l'aumento dell'inflazione, che sta devastando i portafogli delle famiglie: “Spero che una qualche misura verrà presa rapidamente perché questaè insostenibile, anche se il ministro Daniele Franco tergiversa. Dal mio punto di vista non credo alle ricette scritte, non è che se metti il salario minimo hai risolto il problema, credo molto di più alla contrattazione collettiva, che però già copre oltre l'80% dei. Ci sono situazioni drammatiche che confinano con il lavoro in nero, che bisogna combattere assolutamente. Il reddito di cittadinanza - conclude il discorso ...

Pubblicità

demagistris : È davvero insopportabile la retorica sul cambiamento climatico di politici e rappresentanti delle istituzioni che s… - tempoweb : #Controcorrente, “situazione insostenibile”. Stefano #Zurlo denuncia la drammatica #crisi degli italiani #economia… - S_Laurenti : RT @GeopoliticalCen: Per Axel Gedaschko, capo della federazione delle imprese edili tedesche GdW, ''La situazione è più che drammatica. La… - Frank196018 : @fernandocazzato Hanno rotto il caxxo per cinque anni a Virginia Raggi... nonostante abbia comunque lottato e non p… - Francesc_hell : La situazione è drammatica -