"Siamo noi i responsabili". L'attentato in volo rimasto senza giustizia (Di domenica 10 luglio 2022) Il 23 giugno 1985 un volo della compagnia aerea Air India esplode nei cieli irlandesi, provocando la morte di più di 300 persone e passando alla storia come il secondo attentato più grave dopo le Torri Gemelle. A causare la strage una bomba collocata da terroristi indiani di religione Sikh Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Il 23 giugno 1985 undella compagnia aerea Air India esplode nei cieli irlandesi, provocando la morte di più di 300 persone e passando alla storia come il secondopiù grave dopo le Torri Gemelle. A causare la strage una bomba collocata da terroristi indiani di religione Sikh

Pubblicità

raffaellapaita : Alla fine anche per #Zingaretti, #Conte non è più un punto di riferimento dei progressisti. Per noi di @ItaliaViva… - gabrieligm : Sei miliardi di euro sottratti allo Stato con il super bonus. Lo slogan di Conte era “gratuitamente” ma a pagare siamo noi. - CarloVerdelli : #Marmolada Magnifico Antonio Scurati che su @Corriere scrive: “Noi siamo i sepolti e i seppellitori. Il giorno del… - GiuseppinaScala : @MiyakeEau Dobbiamo liberarci di tutta questa zavorra che abbiamo ,nel parlamento,fin che cè questa gente noi siamo impotenti. - alex63roy : RT @LeonardoPanetta: Mi è tornato in mente questo video. Settembre 2018, Assemblea Onu. Trump: “La Germania diventerà totalmente dipendente… -