"Si vota tra 240 giorni poi vince il centrodestra": la profezia di Salvini sul governo (Di domenica 10 luglio 2022) Dal no alla legge sulla cannabis al no alle adozioni per gli omosessuali. Gli intenti di Salvini fino al 2023: "Voteremo solo quello che serve all'Italia" Leggi su ilgiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Dal no alla legge sulla cannabis al no alle adozioni per gli omosessuali. Gli intenti difino al 2023: "Voteremo solo quello che serve all'Italia"

Majden3 : RT @nino_pitrone: I nostri politici sembra abbiano come mandato, quello di impoverire i loro cittadini e di aumentare lo #spread tra i loro… - nino_pitrone : I nostri politici sembra abbiano come mandato, quello di impoverire i loro cittadini e di aumentare lo #spread tra… - AnacletoOwl : @huitzli @ciaorago @Steriga_ @ultimenotizie Quindi i russi 'gentilmente' son entrati in Ucraina, non han ammazzato… - Nullarbor_ : @FreeItaly2022 Macron ha vinto le elezioni perché il popolo sovrano francese lo ha votato. Scholz idem. Bojo era il… - faggio62 : RT @JCTweet_: Match tra pupazzi nell'ultimo quarto di finale del #Cazzarao2022. L'amante di Uan sfida il figlio di Pinocchio, nato da una… -