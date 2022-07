Si sono rifiutati di partecipare alla preghiera indetta dall’azienda… e il capo li ha licenziati (Di domenica 10 luglio 2022) Due dipendenti di un’azienda americana, con sede in Nord Carolina, hanno denunciato il loro datore di lavoro che li avrebbe licenziati dopo che costoro si erano rifiutati di partecipare alla giornaliera preghiera aziendale… La denuncia contro la società presentata dai due lavoratori è giunta negli uffici della EEOC, ovvero la Commissione statunitense delle pari opportunità sul lavoro. E negli USA, intanto, si è aperto un vivace dibattito. Un datore di lavoro può costringere i suoi dipendenti a pregare? (Pixabay) – www.curiosauro.itlicenziati per essersi rifiutati di partecipare agli incontri di preghiera organizzati dell’azienda Come reagirà la Commissione per le pari opportunità sul lavoro alle lagnanze dei due dipendenti ... Leggi su curiosauro (Di domenica 10 luglio 2022) Due dipendenti di un’azienda americana, con sede in Nord Carolina, hanno denunciato il loro datore di lavoro che li avrebbedopo che costoro si eranodigiornalieraaziendale… La denuncia contro la società presentata dai due lavoratori è giunta negli uffici della EEOC, ovvero la Commissione statunitense delle pari opportunità sul lavoro. E negli USA, intanto, si è aperto un vivace dibattito. Un datore di lavoro può costringere i suoi dipendenti a pregare? (Pixabay) – www.curiosauro.itper essersidiagli incontri diorganizzati dell’azienda Come reagirà la Commissione per le pari opportunità sul lavoro alle lagnanze dei due dipendenti ...

